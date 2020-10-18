فريق التدخل السريع ينقذ مشرداً مسناً مصاباً بـ"كورونا" في طنطا

تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من إنقاذ مسن بلا مأوى بأحد شوارع مدينة طنطا، وإدخاله مستشفى "المنشاوي"، حيث تبين إصابته بفيروس "كورونا".

وقام الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخّل السريع، ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى" بالغربية، ورضا شاهين، عضو فريق التدخّل السريع، ومأمور الضبطية القضائية، وذلك بناءً على بلاغ من حاتم جاد، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، عن وجود "مسن" يفترش الأرض بشارع "البحر"، أمام السنترال.

وعلى الفور تم التحرك لإنقاذ المشرد المسن، وإدخاله إلى مستشفى "المنشاوي"، وتم التواصل مع وكيل وزارة الصحة، لإجراء كافة الفحوصات والاشاعات والتحاليل اللازمة فوراً، وتبين أن المريض مصاب بفيروس "كورونا"، ويعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم، وتم إجراء الاسعافات الأولية له، وحجزه بوحدة العناية المركزة، وتم التعرف على هويته عن طريق وشم على يده.