الملا يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية لاستعراض خطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023، حيث تم بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية الحالية والمقترحة.

وخلال الاجتماع، أكد الملا أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التي تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين في تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطة بنطاق عمل شركات قطاع البترول، وأن يكون عمل اللجنة هو وضع إطار عام تنظيمي وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية وتحقيق مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسؤولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة

وأضاف الوزير أن العمل جارٍ حاليا على تحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة لقطاع البترول المصري بالتعاون مع شركاء القطاع من شركات البترول.

مجالات الصحة والتعليم

وشهد الاجتماع مناقشة ما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام الحالى والمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات وأهمها مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ومشروعات حماية البيئة وذلك إلى جانب المشاركة في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل جوهري في مستويات معيشة المواطنين.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل رئيس هيئة البترول والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس إبراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.