رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العرض الأول لفيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» الأربعاء

كتب:

بسمة شطا
05:28 م | الإثنين 19 يونيو 2023
المخرج داوود عبد السيد

المخرج داوود عبد السيد

يعرض مركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل، لأول مرة فيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» بعد ترميمه للمخرج داوود عبد السيد، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما بعد أن تم عرضه سابقاً بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ندوة لمناقشة فيلم داوود عبد السيد

ووفق بيان للمخرج، فيعتبر هذا الفيلم التسجيلي من أعمال المخرج داوود عبد السيد في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

اقرأ المزيد:

داوود عبد السيد: عادل إمام ليس الأفضل.. «زعيم على مين؟»

داوود عبد السيد يعلن اعتزاله الإخراج نهائيا: الجمهور يبحث عن التسلية

اعتزال داوود عبد السيد «حجر في المياه الراكدة».. هل يتحرك أحد؟

في عيد ميلاد داوود عبد السيد الـ 76.. تفاصيل فيلمه الأخير «قدرات غير عادية»
بقلم بسمة شطا