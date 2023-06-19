العرض الأول لفيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل، لأول مرة فيلم «وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم» بعد ترميمه للمخرج داوود عبد السيد، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما بعد أن تم عرضه سابقاً بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ندوة لمناقشة فيلم داوود عبد السيد

ووفق بيان للمخرج، فيعتبر هذا الفيلم التسجيلي من أعمال المخرج داوود عبد السيد في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.