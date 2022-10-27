عرض الفيلم النادر «نمرة 6» في مركز الثقافة السينمائية للمرة الثانية

أقيمت بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني امسية سينمائية عرض خلالها الفيلم النادر (نمرة ٦) وذلك للمرة الثانية خلال شهرين بناء علي طلب الجمهور، وعقب العرض تم مناقشة الفيلم مع الجمهور من خلال ندوة ادارها كلا من الأستاذ سيد الأسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق والباحثة السينمائية مروة محمد تحدثا خلالها عن موهبة صلاح ابو سيف المبكرة التي ظهرت في بدايات اعماله وكيف أكتشف موهبة أسماعيل ياسين كنجم كوميدي،كما أشاد الحضور بنوعية الأفلام التي يعرضها المركز حيث أنها تعتبر إرثآ تقافيا هاما.

فيلم نمرة 6

يذكر أن فيلم (نمرة ٦) ينتمي الي نوعية الافلام القصيرة اخراج صلاح ابو سيف رائد الواقعية انتاج ١٩٤٢ .

والفيلم اول بطولة لإسماعيل ياسين وتمثيل كلا من حسن كامل واحمد الحداد ولطفي الحكيم .

وكانت قد وجهت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما نحو تخصيص عرضأ شهريا لكلاسيكيات السينما المصرية ، وأرجعت ذلك الي ضرورة عرض كلاسيكيات السينما المصرية والكنوز السينمائية النادرة حتي يتسني للأجيال الجديدة التعرف علي التراث السينمائي العريق. جدير بالذكر ان جميع الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .

وأن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز مجانية للجمهور العام من محبي السينما، وتقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.