محمد صديق المنشاوي.. ذكرى وفاة «الصوت الباكي»

تحل اليوم الذكري الـ54 لوفاة الشيخ والمقرأ محمد صديق المنشاوي، الذي لقبه محبوه بلقب «الصوت الباكي»، إذ توفى في نفس اليوم، 20 يونيو من العام 1969 ميلاديا، عن عمر يناهز الـ49 عاما.

المنشاوي.. أحد أعلام قراءة القرآن

الشيخ محمد صديق المنشاوي، رحمه الله، والذي يعتبر من أعلام قراء القرآن الكريم، ليس في مصر فقط، وإنما في العالم العربي والإسلامي بأكمله، ولد في شهر يناير من عام 1920 ميلاديا، في مركز المنشأة التابع لمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

كان الشيخ محمد صديق المنشاوي ينتمي لأسرة متدينة، فكان جده ومن بعده والده من مشاهير قراء القرآن الكريم، ليكمل المنشاوي هذه المسيرة، بدخوله كتاب قريته، قبل أن يتم ختم القرآن الكريم في سن مبكر.

انتقاله إلى القاهرة

في رحلة الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى عرض تلاوة القرآن الكريم، انتقل من محافظة سوهاج إلى القاهرة رفقة أحد أعمامه، وتلقى بها علوم القرآن الكريم وقراءاته، إلى أن اشتهر بين القراء، وأصبح أحد أشهرهم في مصر والعالم العربي.

ماذا قال عنه الشعراوي؟

من أشهر ما قيل في حق الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما قاله عنه الشيخ الشعراوي، حيث قال: « من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي، إنه ورفاقه الأربعة مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط، والبنا، والحصري، يركبون مركبا ويبحرون في بحار القرآن الكريم، ولن تتوقف هذه المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها»