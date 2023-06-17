«عبد الله» يتلو القرآن كأنه كروان.. «دوسري» جديد بالإسكندرية

يتلو عبدالله ابن الإسكندرية بالقرآن، كأنة «كروان» يشدو، حين تستمع إلى صوته تشعر وكأنك انتقلت إلى عالم من الروحانيات، إذ يمتلك صوتا ملائكيا متميزا، أطلق عليه كل من سمعه، لقب عبدالله «الدوسري»، نسبة إلى القارئ ياسر الدوسري، أحد أشهر قراء القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، بعد أن ارتبط قلبه بالقرآن الكريم، واكتشف موهبته في التلاوة والإنشاد الديني.

الشيخ الدوسري حببني فى القرآن

تعلمت تلاوة القرآن الكريم منذ 7 سنوات، وسبب حبي للتلاوة صوت الشيخ ياسر الدوسري، لذلك تأثرت به جدا، حسب عبدالله سعيد أمين 21 سنة، من الإسكندرية لـ«الوطن»، مضيفا: «قرأت بصوتي عدة سنوات، حتى أطلق علي زملائي وأصدقائي، لقب عبدالله الدوسري، ولي صوتي الخاص طبعا، وأستطيع التلاوة بأصوات الشيخ المعيقلي، والشيخ خالد الجليل وغيرهم»، وقراءة القرآن في حد ذاتها، متعة ما بعدها متعة، والتعمق في القراءة، وتخيل الآيات، يعطي روحا طوافة، وكأنك تسبح في السماء.

مكتبة متنقلة

«أستطيع القراءة بأصوات العديد من كبار مشايخ القرآن الكريم، منهم على سبيل المثال الشيخ المعيقلى، والشيخ خالد الجليل، وغيرهما، والبعض يعتبرني مكتبة متنقلة، لكني أحاول أن أقرأ بصوتي الشخصي، ليستمر مصدر الأصوات المميزة أم الدنيا، فمصر متربعة على عرش أصوات المقرئين».. بحسب «عبد الله».

القارئ الشاب عبد الله أمين، وجه نصيحة للشباب قائلا: «نصيحتي للشباب، اتجهوا إلى القرآن حفظ وتلاوة، فهو نور للقلب، وهدوء للنفس، وهداية في الدنيا وفوز في الآخرة»، موضحا أنه يداوم على تلاوة كتاب الله يوميا، من خلال ورد من القرآن، ويستمع كثيرا لكبار القراء، وهو ما يكسبه مهارات جديدة بشكل مستمر.