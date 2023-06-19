مصرع عاطل على يد زميله في مشاجرة بشبين القناطر

شهدت قرية منية شبين بمركز شبين القناطر، مصرع عاطل في مشاجرة مع آخر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما صرّحت بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» في قرية منية شبين مركز شرطة شبين القناطر، بسبب الخلاف على صفقة مخدرات.

حبس المتهم بقتل عاطل شبين القناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم ونقل المتوفى إلى مستشفى شبين الشاملة، وصرحت جهات التحقيق بالدفن وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم والتصريح بدفن المجني عليه وطلب التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية منية شبين التابعة لمركز شبين القناطر بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين اثنين مسجلين، أسفرت عن مصرع أحدهما.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين صحة الواقعة، والمشاجرة بسبب خلافات وقعت بين المتهم «محمد د.ا»، وبين المجني عليه «مصطفى ا»، عاطل، للخلاف على قيمة شراء جرعة من المخدرات، والمتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجني عليه، إلا أن المتهم طالبه بالمادة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، قام على أثرها المجني عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض، فقام المتهم بضربه بسلاح أبيض «سكين» أودت بحياة المجنى عليه في الحال.