المشدد 7 سنوات لزوج قتل زوجته في شبين القناطر.. مشادة تطورت إلى جريمة

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على عامل، لاتهامه بقتل زوجته في شبين القناطر بسبب الخلافات.

وصدر الحكم في الدائرة الخامسة محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وإيهاب فاروق فتح الباب ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر علي القلشي.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وكشفت أوراق القضية قيام المتهم «السيد ش س»، 33 سنة، عامل، ومقيم في قرية طحوريا بمركز شبين القناطر، بقتل زوجته «غادة ش أ»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النيه وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، متتبعا خطواتها، وما إن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.

تفاصيل قتل زوج زوجته بشبين القناطر

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية في الواقعة نشوب مشادة كلامية فيما بين المجنى عليها والمتهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الأخير على المجني عليها بالسب والضرب.

وإثر ذلك، توعدته الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية، فتطورت الواقعة وتعدى الزوج علي زوجته بسلاح أبيض فلقيت مصرعها في الحال.