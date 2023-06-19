إلهام شاهين: واجهت صعوبات عند تأسيس مهرجان أسوان لسينما المرأة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الجمهور العربي غير معتاد على حضور الندوات وأفلام المهرجانات السينمائية بسبب عدم إدراكهم الجيد لمفهوم السينما.

إلهام شاهين ساهمت في خروج مهرجان أسوان

وأشارت شاهين، خلال ندوة تكريمها في مهرجان جربة السينمائي إلى أنها واجهت صعوبات عديدة حينما أسست مهرجان أسوان لسينما المرأة؛ إذ أنها قامت بدعوة الفنانين وعملت على دعم المهرجان والجمهور لحضور الفعاليات.

وأشادت الفنانة بدور مديرة المهرجان عبلة الأسود، التي تراها محبة للسينما، وتعمل بكل جهد من أجل إعلاء شأن السينما العربية ودور بلدها تونس.

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

ويمثل مصر في المهرجان فيلم 2 شارع طلعت حرب، بمشاركة كل من مجدي أحمد علي وياسمين الخطيب وأحمد مجدي وشريف حلمي، وإخراج مجدي أحمد علي.