إلهام شاهين: وحيد حامد لم يأخذ حقه في التكريم

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلم سوق المتعة من أهم أعمالها التي قدمتها في مسيرتها الفنية لكونه يتضمن أفكارا فلسفية مع الراحل وحيد حامد، الذي لم يأخذ حقه في التكريم حتى الآن.

تكريم إلهام شاهين في ندوة مهرجان جربة

وأوضحت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها في مهرجان جربة السينمائي، أن مجلس الشعب في وقت عرض الفيلم منع ظهور «رجلها» إلا في مشهد واحد فقط، كما تم حذف الصورة من على بوستر الفيلم لرؤيتهم أن رجلها ستفسد أخلاق الشباب على حسب تعبيرها.

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، وتديره الدكتورة عبلة الأسود.