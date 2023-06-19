إلهام شاهين: وفاة يوسف شاهين أضاعت فرصة عمري في تقديم حتشبسوت

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فرصة عمرها في تقديم شخصية الملكة حتشبسوت ضاعت مع رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي اتفقت معه على تقديم فيلم عن الملكة المصرية.

إلهام شاهين: رحيل شاهين أوقف العمل

وأوضحت شاهين في ندوة تكريمها بمهرجان جربة السينمائي، أنها اتفقت مع شاهين على تقديم الفيلم بطريقة احترافية عقب انتهائه من إخراج هي فوضى، ولكن برحيله توقف الحلم الذي ترى أنه كان فرصة عمرها.

وأشارت إلى أن المصريات قادرات على الحكم والسيطرة، والفيلم كان سيثبت ذلك من خلال إظهار الشخصية المصرية.

المهرجان يقام في بلدة جربة التونسية

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.