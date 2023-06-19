قطاع الأعمال: القطن المصري من أفضل الأنواع وله سمعة عالمية

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن القطن المصري له سُمعة عالمية، مضيفا: «لدينا أجود أنواع القطن على مستوى العالم».

مساحة محصول القطن

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية صدى البلد: «الذهب الأبيض القطن المصري تميزت به مصر وله سمعة عالمية، وما زال رقم واحد على مستوى العالم، والقطن المصري ليس له مثيل على مستوى العالم»، موضحا: «مساحة محصول القطن في فترة من الفترات تقترب من 2 مليون فدان، وصناعة الغزل والنسيج لم تمتد إليها يد التطوير على مدار سنوات».

وأوضح: «الرئيس السيسي وجَّه بتعظيم والاهتمام بالصناعات التحويلية وتم البدء في مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر، وبدأت بدمج ما يقرب من 29 شركة، وأصبحوا 9 شركات متنوعة لمنع التداخل في الإنتاج وإضافة عنصر التخصص في الإنتاج».

سعر ضمان لمحصول القطن

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال: «خطة التطوير الحالية للغزل والنسيج تقترب تكلفها من 50 مليار جنيه، تم التوسع في مساحة القطن وتشهد مساحة ملحوظة هذا العام تقترب من 400 ألف فدان هذا العام، والحكومة أعلنت سعر ضمان لمحصول القطن وهذا لم يحدث منذ سنوات».