«بحوث كفر الشيخ»: ارتفاع مساحة القطن المنزرعة لـ229 ألف فدان بالمحافظات

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، إن المساحات المنزرعة من محصول القطن للعام الجاري 2023 بلغت نحو 229 ألف فدان من القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول على مستوى المحافظات.

وأضاف محمد أبو اليزيد، أن موسم زراعة محصول القطن مازال مستمرًا حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، بمحافظات مصر، حيث يتم عقب ذلك حصر للمنزرع من القطن خلال هذا الموسم بشكل نهائي.

زراعة القطن من عام 2023

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إنتاجية محصول فدان القطن طويلة التيلة تعود إلى عوامل العناية بالمحصول داخل الحقل من قبل الفلاحين، أثناء مدة زراعته على مدار أكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى ضرورة اتباع توجهات ونصائح الإرشادات الزراعية لوزارة الزراعة، حول عمليات الري، والخل، والتسميد، حتى جني المحصول.

إنتاجية فدان القطن في حقول محافظات مصر

وأوضح «أبو اليزيد» أنه من الضروري اختيار أفضل أصناف التقاوي المنزرعة بالحقل، حيث يفضل زراعة أصناف تقاوي القطن، لـجيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، موضحاً أن إنتاجية فدان القطن تبلغ ما بين 12 حتى 14 قنطارا من القطن، مضيفاً أنه جرى ربط سعر قنطار القطن كحد أدنى، حيث يتراوح سعر قنطار القطن هذا العام 2023 ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.