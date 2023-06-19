إلهام شاهين: نور الشريف كان يندمج في أدواره بدرجة كبيرة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الاندماج في التمثيل كاد في إحدى المرات يتسبب في قتلها خلال تمثيلها مع الفنان نور الشريف في أحد العروض المسرحية.

وأوضحت إلهام شاهين في ندوة تكريمها بمهرجان جربة السينمائي: «كدت أتعرض للموت حينما قدمت مسرحية كاليجولا مع الفنان نور الشريف، إذ إن نور كان قد اندمج بصورة غير طبيعية في نهاية العرض، وقام بالضغط على رقبتي لدرجة أن وجهي قد تغير لونه، وخرجت من تحت يده بأعجوبة».

مهرجان جربة يكرم الفنانة إلهام شاهين

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، وتديره الدكتورة عبلة الاسود والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.