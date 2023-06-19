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وزيرة الهجرة: سفارتنا في أثينا تبذل جهدا كبيرا لمقابلة الناجين من حادث غرق المركب

كتب:

محمد أيمن سالم
07:23 م | الإثنين 19 يونيو 2023
السفيرة سها الجندي

السفيرة سها الجندي

قالت السفيرة سها الجندي، إن هناك 43 مصريا نجوا من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قرب سواحل اليونان، لافتة إلى أن المركب كانت تقل نحو 750 مواطنا فئة المراهقين والشباب من كل الجنسيات.

معلومات وافية 

وأوضحت «الجندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التحقيقات بدأت في قضية المواطنين الذين تم إنقاذهم على مركب اليونان، ويمكن أن يدلي الأشخاص الذين تم إنقاذهم بمعلومات وافية عن من كانوا معهم على المركب، لافتة إلى أن السفارة المصرية في أثينا تبذل جهدا كبيرا لمقابلة المصريين هناك والاطمئنان على سير التحقيقات.

السلطات اليونانية

وتابعت: «السلطات اليونانية حتى الآن تجري تحقيقات موسعة وستوافي مصر بكل ما لديها من معلومات، ووزارة الهجرة بالتعاون الخارجية المصرية شكلت فرق عمل للرد على الاستفسارات ومساعدة أهالي الضحايا، وبعد الانتهاء من التحقيقات ستعلن النتائج».

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بقلم محمد أيمن سالم