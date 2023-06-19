تنظيم دورة تدريبية عن إدارة المشروعات لتأهيل الشباب لسوق العمل بسوهاج

نظم مركز شباب السوالم بسوهاج، اليوم، دورة تدريبية بعنوان «إدارة المشروعات وخطة العمل»، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من الشباب الذين يسعون لتنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم في التخطيط والإدارة الفاعلة للمشاريع.

تحديد خطط المشروعات الصغيرة

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور الأساسية والتي تهدف إلى تعزيز فكرة المشروع وتحديد العملاء وتقدير حجم المبيعات والشراء والأصول الرأسمالية، والتسويق والإنتاج والمطالبات والبيئة والاقتصادية، وتحديد الخطط الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر هذه الدورة جزءًا من سلسلة الأنشطة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج، بهدف تنمية وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة لهم.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بالمبادرات التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص العمل الجديدة للشباب، مؤكدًا أهمية تنظيم هذه الدورات التدريبية ومتابعة سيرها ونتائجها.

كما أكد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، أهمية متابعة هذه المبادرات والدورات التدريبية الأخرى، والتي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.