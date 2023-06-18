دعاء الأضحية عند الذبح.. «اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك»

سنن عديدة حددها الشرع حول الأضاحي وذبحها وأحكامها، ومن تلك السنن دعاء الأضحية عند الذبح، حيث يسن للمضحي عند الذبح ترديد أدعية أوضحتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وذلك لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام.

أبرز دعاء للأضحية عند الذبح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية التي يستحب ويسن قولها عند الذبح، ومن دعاء الأضحية عند الذبح التالي:

- يُسن أن يدعو المضحي عند الذبح فيقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

- كما يسن قول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك».

- كما يسن قول: «اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، اللهم تقبّل منّي ومن أهل بيتي، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي».

دعاء النحر عن الميت

كما يقال دعاء النحر في عيد الأضحى، عند ذبح الأضحية عن الميت الدعاء الآتي: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان، اللهم تقبل منه».

وحول حكم تسمية غير الذابح، أوضحت الدار أنّه لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.

ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾؛ الأمر فيه للوجوب، والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ راجع إلى المذبوح، ولا يقوم بالذكر إلا الذابح، كما أنّه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمد وغيره، «أرسلتَ» و«ذكرتَ»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.