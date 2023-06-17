إعدام لحوم وكبدة فاسدة وتحرير 31 محضرا بحملة تموينية مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة على الأسواق والمحلات بمدينة سوهاج، في إطار ضبط السلع والأسعار قبل عيد الأضحى المبارك وخلال الحملة تم التحفظ على 1400 علبة سجائر وتحرير عدة محاضر المخالفين بينها احتكار وعدم وجود فواتير وبيع بأكثر من السعر القانوني وعدم ترخيص لمخازن ومحلات الجملة للسجائر.

حملة تموينية على المخابز

كما تضمنت الحملة التفتيش على المخابز بالمدينة وتحرير محاضر لعدم مطابقة الوزن والشهادة الصحية، وإغلاق بمواعيد العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

وضبطت الحملة كميات من لحوم ودجاج وكبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومخللات متعفنة تمامًا بحملة على مطاعم سوهاج، قدرت كميتها بأكثر من 100 كيلو، وأسفرت الحملة عن تحرير إجمالي محاضر 31 محضرا متنوعا.

المشاركون بحملة التموين

تمت الحملة بالتعاون مع الجهات المعنية من بينها مديرية الطب البيطري مباحث التموين، فشارك بها عبد الرحمن فواز ضابط شرطة بإشراف العميد محمد الشريف مدير مباحث تموين سوهاج و المقدم خالد بك مشنب وكيل مباحث تموين سوهاج، وسحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، ومحمد ثروت خطاب ومحمد صديق محمد مفتشي التموين بسوهاج.