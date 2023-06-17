توزيع 2800 كيلو لحوم على 1400 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في قرى سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بسوهاج، جمعية الأورمان، بتوزيع 2800 كيلو لحوم على 1400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى مراكز محافظة سوهاج.

واستعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خطة التوزيع، حيث شملت قريتي كوم أشقاو وأم دومة بمركز طما، وقرى البورة وبني منصور والسمطا وأولاد عليو والحجز والحرجة قبلي وبني حميل بمركز البلينا.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد أن توزيع اللحوم جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة سوهاج.

أبحاث ميدانية للوصول للحالات

وأضاف أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، وعملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها، مشيدا بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

التحالف الوطني بسوهاج

وكشف مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة، وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.