تحت شعار تمكين الشباب.. إقامة ندوة حول سوق العمل الحر بسوهاج

نظم مركز شباب الحما التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية حول سوق العمل الحر، وكيفية خلق فرص عمل للشباب.

وجرى تنفيذ هذه الندوة، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كيفية التفكير السليم وحسن الاختيار

وفي هذا السياق، شارك محمد عاطف الزيات، المسؤول بجهاز تنمية المشروعات، في الندوة، وأوضح دور الجهاز في دعم وتمويل المشروعات، وتوعية الشباب بكيفية التفكير السليم، وحسن الاختيار واتخاذ القرار السليم لبدء أي عمل.

كما تحدث عن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة.

وأشار «الزيات»، إلى اهتمام الدولة المصرية ودعمها للمشروعات الصغيرة وتمويلها لدفع عجلة التنمية ومواكبة التطور العالمي.

تكثيف الأنشطة بمراكز الشباب

تأتي هذه الندوة، ضمن التوجيهات الصادرة من وزير الشباب والرياضة بسوهاج، بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب، خاصة هذا النوع من الأنشطة، بهدف توعية الشباب وتمكينهم من المعلومات المتعلقة بقضايا الشباب داخل المجتمع.

وحضر الندوة، عدد من الشباب والمهتمين بموضوع سوق العمل الحر وخلق فرص العمل في المجتمع.