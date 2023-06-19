مصدر في الأهلي يكشف مصير الشحات وفتحي وبيرسي تاو بعد عروض الاحتراف

تتابع جماهير النادي الأهلي موسم الانتقالات الصيفية الجارية بترقب شديد لا سيما بعد العروض الكثيرة لنجوم الفريق عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وانهالت العروض على ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد الشناوي فيما يرغب بيرسي تاو في العودة لأوروبا مجددا طبقا لتصريحاته لوسائل الإعلام الجنوب أفريقية خلال الأيام الماضية.

موقف حمدي فتحي من الرحيل عن الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الوطن سبورت» عن أن حمدي فتحي باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء، واقترب من الانتقال لصفوف الوكرة القطري خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على التفاصيل المادية بين الطرفين.

موقف حسين الشحات

موقف حسين الشحات يتوقف على اللاعب ذاته لتجديد عقده مع القلعة الحمراء أو الرحيل بعد تلقي عدد من العروض الخليجية.

وعرض الأهلي على حسين الشحات 15 مليون جنيه في الموسم ليصبح ضمن أكثر اللاعبين عقدا في الفئة الأولى، إلا أن اللاعب لا يزال ينتظر حسم موقفه النهائي سواء من البقاء أو الرحيل لأحد الأندية السعودية.

موقف بيرسي تاو

قال المصدر إن بيرسي تاو لم تصله أي عروض خلال الفترة الماضية لكن في حالة وصول عرض كبير سيتم دراسة الأمر من جانب لجنة التعاقدات وشركة الكرة بالنادي الأهلي لحسم موقفه.

تصريحات بيرسي تاو

وكان بيرسي تاو قد أكد في تصريحات عبر صحيفة «idiski times» الجنوب أفريقية خلال الأيام الماضية: «أعيش في الوقت الحالي فترة رائعة للغاية مع النادي الأهلي، وفي حالة وجود عرض أوروبي لضمي سأغتنم الفرصة في العودة إلى أحد الأندية من جديد، خلال الفترة المقبلة».

وكان نادي الأهلي قد تعاقد بيرسي تاو في عام 2021 لمدة 4 مواسم مقبلة قادمًا من نادي برايتون آند هوف الإنجليزي في إطار تدعيم صفوف القلعة الحمراء، وتألق اللاعب في دوري أبطال أفريقيا وساهم في قيادة الفريق إلى اللقب الحادي عشر في تاريخه.