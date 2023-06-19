الحكومة تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي خلال عيد الأضحى

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ مواعيد عمل المحلات في عيد الأضحى تستمر وفق المواعيد الصيفية المعمول بها في المحلات، إذ يستمر فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الـ5 صباحًا، وتُغلق في الـ1 صباحًا طوال أيام عيد الأضحى، مع استمرار خدمات لمدة 24 ساعة، وهي توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد عمل المحلات

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات مواعيد عمل وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش والمقاهي، مشيرًا إلى أنّ مواعيد عمل المحال في إجازة عيد الأضحى 2023 من الـ7 صباحًا حتى الـ12 صباحًا، بمد العمل ساعة زيادة وفق قرار وزارة التنمية المحلية بزيادة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية؛ لتُغلق المحلات والمولات في الساعة الـ12 منتصف الليل.

مواعيد غلق الورش

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية ضمن خطة مواعيد المحلات في إجازة عيد الأضحي، فهي تبدأ من الثامنة صباحًا وتغلق في السابعة مساء، باستثناء الورش ومحطات الوقود، كما يستثنى من مواعيد غلق المحال محلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، ونشاط محلات بيع الفاكهة والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

لجان متابعة

وشددت وزارة التنمية المحلية على تفعيل لجان المتابعة باستمرار في الأحياء والمراكز؛ لمتابعة مواعيد غلق المحلات والإلتزام بالمواعيد المقررة، حيث يتم حاليًا تطبيق المواعيد الصيفية غلق المحلات، واتخاذ إجراء قانوني ضد أي منشأة تخالف مواعيد الغلق، وعلى أصحاب المحلات ضرورة الالتزام بمواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات والورش من أجل تحقيق الصالح العام، وترشيد الاستهلاك ، والحد من أي تجاوزات وإتاحة الفرصة لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها في تنظيف الشوارع والمياديين والحفاظ على المظهر الحضاري.