9 ملايين جنيه حصيلة بيع بضائع متنوعة لميناء الدخيلة بالإسكندرية في مزاد علني

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم الاثنين، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع 173 لوط بضائع متنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بميناء الدخيلة.

التخلص من البضائع المهملة

يأتي ذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

ووفقاً لإعلان الجمارك فإن البضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بميناء الدخيلة تتنوع بين «سيارة مرسيدس برسم الصادر - موتوسيكل وبيتش باجي - أحذية كيماويات - أدوات مائة ومطبخ - علب فارغة - أثاث - أجهزة كهربائية - لعب أطفال».

بيع 27 لوط بضائع متنوعة

كما تتضمن البضائع الراكدة «كابلات - ورق - مضخات ولوازمها - مجات خزفية - شاشات - مفروشات - أدوات سباكة - رخام وجرانيت - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - شنط جلد صناعي - أخشاب - أقمشة - ماكينات صناعية - براميل - ماكينات تصوير - رفاصات سفن - قطع غيار سيارات - أجهزة ومستلزمات طبية - نجف ولمبات - جلد طبيعي مدبوغ - خيوط».

وخلال الجلسة تم البيع النهائي لعدد 27 لوط بضائع متنوعة بمبلغ 9 ملايين جنيه.