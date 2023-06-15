وزير المالية: توحيد إجراءات الإفراج عن البضائع في جميع المواني المصرية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أصدرت لائحة تنفيذية استطعنا من خلالها توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يعكس تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت ونظام التخليص المسبق: «أداة مرنة للتعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية استطعنا إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية الصادرة بـ3 قوانين، وتم التنسيق مع وزارة التجارة لوضع توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج التام لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير، حتى تكون التعريفة الجمركية مرنة.

وتابع: «بالنسبة لمحور الميكنة والتحول الرقمي، تضمن 6 عناصر للمراكز اللوجستية سيجري تطبيقه بداية الشهر المقبل، ومن خلاله سيتم ربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية».