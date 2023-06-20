قافلة طبية بالقطاع الريفي تقدم خدماتها لـ500 مواطن في السويس

تابع اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، تنظيم قافلة طبية وتوعوية بالتنسيق مع جامعة قناة السويس وحياة كريمة، تضمنت ندوات تعريفية وإرشادية بالصحة والزراعة ومختلف الأنشطة اليومية.

وأعلن حي الجناين، أن اللواء احمد شاكر تابع الكشف على أعداد من المواطنين، تجاوز الـ500 من خلال القافلة، إذ تضمنت تخصصات مختلفة، منها أسنان وباطنة وأنف وأذن وعظام ومسالك وأمراض جلدية وطب أطفال، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات عن التثقيف الصحي.

وأشار حي الجناين، إلى أن القافلة الطبية البشرية، أجريت بمدرسة سعيد البشتلي بقرية العمدة، فيما أجريت قافلة الطب البيطري، بالوحدة البيطرية بقرية العمدة بالقطاع الريفي بمحافظة السويس.

وأوضح أن القافلة تضمنت تنظيم محاضرات في الارشاد الزراعي بالجمعية الزراعية بقرية العمدة، في إطار المشروع القومي لتنمية القرية المصرية، حياه كريمة، والتعاون بين جامعة قناة السويس وبين المشروع، ومحافظة السويس، الذي يستهدف الارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي والثقافي والخدمي بالقرية المصرية.