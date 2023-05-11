فصل الكهرباء عن بعض المناطق في حي الجناين بالسويس غدا

أعلن حي الجناين بالسويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي، بسبب إجراء الصيانة لمدة 5 ساعات على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين بالسويس

وذكر البيان الصادر عن حي الجناين بالسويس، أن فصل التيار الكهربائي، سيتم غداً الجمعة 12 مايو 2023، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

أماكن فصل التيار

وأفاد بيان الحي بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق متعددة بحي الجنا، بسبب إجراء صيانة في لوحة الكهرباء الخاصة بالمنطقة الريفية. وتشمل المناطق التي سيتم فصل التيار عنها بشكل كامل: أبو حسين، ابو سيال، المنطقة المحصورة بين قرية العمدة وقرية عامر، بالإضافة إلى المعبر والشعراوية والمشروع وسكة البنا ابو عثمان، وأجزاء من المرافق والخدمات.

وتم إجراء صيانة على محولات منطقة كبريت في محافظة السويس، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق كبريت البحارة، ومقاتلي رمضان، وشندورة الجمعية. ومن المتوقع أن يتم استئناف التيار في تلك المناطق بعد انتهاء أعمال الصيانة.