5 خطوات تحددها مديرية الطب البيطري بالقاهرة للحفاظ على اللحوم

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 يزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم، وحددت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ضوابط شراء اللحوم، وكيفية التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة، إذ أشار تقرير لمديرية الطب البيطري إلى أنَّه في حالة الرغبة في الحصول على لحوم ذات جودة عالية يجب اتباع الآتي:

خطوات الحفاظ على اللحوم سليمة

1- تجنب غسل اللحوم بعد شرائها وقبل تخزينها في الثلاجة أو الفريزر وفي حالة الرغبة في غسلها يفضل قبل الطهي مباشرة لأن الرطوبة تساعد على نمو البكتريا.

2- عند شراء لحوم مذبوحة في نفس اليوم أو في حالة لحوم الأضاحي يجب تبريدها على رف الثلاجة وهو الرف الأول تحت الفريزر لمدة 12 إلى 24 ساعة عند 1-2 درجة مئوية قبل التجميد في الفريزر لتجنب إخضرارها.

3- تقطيع اللحوم ووضعها في أكياس لوضعها في الفريزر مع الحرص على ترك مسافات بين الأكياس في الفريزر لأن تكدس الأكياس فوق بعضها يصعب من طريقة فصلها عند الحاجة ويقلل من كفاءة الفريزر في التجميد ويسرع بفساد اللحوم.

4- عند استخدام اللحوم تخرج من الفريزر قبل استخدامها بفترة 12 ساعة وتوضع على رف الثلاجة ولا توضع في ماء لإذابتها، وفي حالة السرعة تفك في الميكروييف بعد تحريكه على مؤشر defrost وان كان الأفضل استخدام الطريقة الأولى.

5- عدم إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها لأن ذلك يعرضها لنمو البكتريا وفسادها.

مظاهر فساد اللحوم

- تغير في خواص اللحوم من حيث اللون فيتغير اللون الوردي للحوم إلى «بني داكن أو إخضرار في نسيج اللحم، إصفرار في لون الدهن في حالة اللحم الجاموسي واللحم الضاني.

- رائحة كريهة لا تطاق تدل على التعفن.

- مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم وتلف الملمس بالضغط على سطحها.