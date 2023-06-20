باحث في شؤون الحركات المتطرفة: تنظيم الإخوان شوه الدين والوطن

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إنَّ الإخوان حاولوا طمس الهوية المصرية الوطنية مستغلين الدين وبعض الشعارات غير الصحيحة، مستشهد بما قاله النبي- صلى الله عليه وسلم- عندما أخرجه أهل مكة وعبر عن حبه لوطنه، قائلاً، «والله إنك لأحب الأوطان إلى قلبي، ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك ما خرجت»، لافتا إلى أن النبي، كان يعبر عن حبه للوطن، لكن هؤلاء يعبثون بمفهوم الوطن، ويصدرون لنا مفاهيم غير حقيقية عن الدين فشوهوا الدين وشوهوا الوطن.

أديب: الإخوان حاولوا العبث بالهوية المصرية وتصدير أن مصر إسلامية

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية لفقرة خاصة عن ثورة 30 يونيو على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ خطورة العبث بالهوية المصرية بوصول الإخوان إلى السلطة في 2012، تظهر أول ما فعلوه هو العبث بالهوية المصرية ومحاول تصدير أن مصر إسلامية وليست «مصرية»، قائلاً «فوجئنا بتصريحات وشعارات ترفع في مؤتمراتهم».

شعارات الإخوان منحازة والوطن ملك لكل من عاش فيه

وتابع الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، «هذه الشعارات منحازة وتقف أمام التنوع الذي تشهده مصر والوطن ملك لكل من يعيش فيه وملك لأفراده الذين لديهم وعي حقيقي بحقيقة الوطن وحقيقة الهوية المصرية التي تساوي الوطن والعبث بها هو عبث بمفهوم الوطن».