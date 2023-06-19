مؤلف مسلسل «الاختيار»: اعتمدنا على ذكريات الشعب في توثيق ثورة «30 يونيو»

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو، التي وثقتها عددا من الأعمال الدرامية منها مسلسل «الاختيار» بجزأيه، من تأليف السيناريست باهر دويدار، والذي كشف كواليس العمل الدرامي.

مؤلف مسلسل الاختيار يتحدث عن كواليسه

وقال خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه خلال تصوير مسلسل الاختيار حدث مزج ما بين التصوير والفيديوهات الحقيقية، موضحا: «لم نحتاج وقتها للاستعانة بأشخاص، لأن معظم العاملين في المسلسل كانوا شاهدين على الحدث، ولكن من وجهة نظري كان من الممكن التركيز على كواليس الأمور بشكل أوضح» .

وأضاف: «عندما قدمت مسلسل الاختيار الذي وثق بنسبة كبيرة ثورة 30 يونيو اعتمدت على ذكريات الشعب، واستعنت بالشرائط والفيديوهات حتى أكون صورة أوضح».

توثيق الثورة من خلال الدراما

وتابع: «من وجهة نظري الدراما وثقت تلك الفترة بشكل كافي كعدد أعمال، ولكن القوة جاءت ضعيفة نسبيا، لأن هناك تفاصيل لا تظهر إلا بعد مرور وقت، فمن الممكن بعد 10 سنوات يأتي جيل آخر من الكتاب يغطوا الأمر من زوايا مختلفة».