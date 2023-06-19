مقرر «القومي للمرأة بالجيزة»: ثورة 30 يونيو دعمت حقوق النساء بقوانين وتشريعات

قالت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إنَّ هناك العديد من مشروعات القوانين تم تقديمها من خلال المجلس والقضايا المهمة أيضا التي مثلت خطورة شديدة على المرأة مثل العنف بجميع أشكاله وقانون الإرث الذي تم إقراره لكن لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كبير بسبب العادات البالية والمجتمع الذكوري الذي تواجهه المرأة، الذي يمثل عائقا أمام حصولها على حقها.

إصدار قوانين بعد ثورة 30 يونيو لحماية المرأة المصرية

وأضافت «محمود» خلال تغطية إخبارية تناولت إنجازات ثورة 30 يونيو على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّ القوانين جاءت بمثابة حماية لـ المرأة المصرية وأدت لنتائج جيدة، قائلة: «بفضل قانون الإرث حصلت المرأة على حقها من الميراث عن طريق التفاوض في بعض المناطق بإيجاد بدائل لنصيبها من الأرض، ولا تزال الجهود تبذل لأجل المزيد».

إقرار العديد من القوانين لـ حماية المرأة

وتابعت مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، «هذه القوانين الخاصة بالمرأة وحقوقها خطوة جيدة على الطريق، ونسعى للمزيد والبناء على ما تم الحصول عليه، وفي المجال القانوني تم إقرار العديد من القوانين لـ حماية المرأة المصرية ونتائجها جيدة والشركة المتحدة حركت المياه الراكدة بشأن حق الأم في وصايتها على الأبناء».