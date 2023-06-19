عمرو درويش: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط تقسيمها لدويلات «فيديو»

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الروح لمصر بعد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي الفوضوي.

مخطط لتقسيم مصر إلى دويلات

وقال درويش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر كانت على رأس مخطط لتقسيمها إلى دويلات صغيرة، ثم التوسع لتطبيق هذا المخطط عربيا في المنطقة.

وتابع: هناك دول كانت تريد أن تسطو على سيادة الدولة المصرية، والبعض كان ينتظر سقوط مصر لتحقيق أطماعهم، كما أن هناك بعض الأشخاص في الداخل كانوا يريدون وقوع الدولة لتحقيق أهدافهم الذاتية.

وأوضح درويش، أنه لو استمر الإخوان في الحكم بعد 30 يونيو، لصارت مصر مثل الدول المجاورة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصراع في 30 يونيو كان من أجل وجود الدولة.

المعارضة الحقيقية تكون من الداخل

وأشار إلى أن هناك منصات إعلامية تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابية تشكك في الدولة المصرية، وتسعى لضرب استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المعارضة الحقيقية تكون من الداخل، كما أن النهضة والمشروعات القومية أبرز نتائج وثمار ثورة 30 يونيو، إن مصر كتاب مفتوح بإنجازاتها وتحدياتها.