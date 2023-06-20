عاجل.. الزمالك يفاوض «بن شرقي» واللاعب يرحب بالعودة للأبيض

كشف مصدر داخل اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن أن مسؤولي القلعة البيضاء، قد تواصلوا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق السابق، ولاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، من أجل عودته لصفوف الفريق الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف النادي استعداداً للموسم الجديد.

مصدر: أمير مرتضى وميدو تواصلا مع أشرف بن شرقي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن بعض مسؤولي الزمالك مثل أمير مرتضى وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية، قد تواصلا مع أشرف بن شرقي، لمعرفة موقفه من العودة لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

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