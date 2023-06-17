عاجل.. محامي كهربا يكشف آخر تطورات سداد غرامة الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطوة تفصل اللاعب عن سداد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك، بعد حكم المحكمة الرياضية الدولية بتغريمه مليوني دولار.

محامي اللاعب: خطوة تفصل كهربا عن سداد الغرامة

وأكد «عبد العزيز» في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خطوة تفصل كهربا عن سداد الغرامة، هي الحصول على رقم الحساب الخاص بنادي الزمالك، الذي يجرى تحويل مبلغ الغرامة عليه، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يجرى إرساله من الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعب، من أجل سداد الغرامة.

وشدد محامي كهربا، على أن مبلغ الغرامة جاهز لدى اللاعب، لسداده فور إرسال رقم الحساب، موضحًا أن الغرامة في الأساس تضامنية بين اللاعب وديبورتيفو أفيس البرتغالي، إلا أن مهاجم الأهلي سيدفع الغرامة، ثم استرداد نصفها من ناديه السابق، وذلك لإغلاق الصفقة بشكل نهائي.

«فيفا» يغرم كهربا بسبب الزمالك

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قد أعلنت في العام الماضي، تغريم محمود كهربا مليوني دولار، بالإضافة لفائدة سنوية 5% منذ عام 2019، وذلك بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد مع الزمالك وانتقاله إلى أفيس البرتغالي، قبل أن تقرر المحكمة في فبراير الماضي قبول طلب اللاعب تقسيط الغرامة، ومنحته 60 يومًا من أجل سدادها تبدأ يوم 10 أبريل الماضي.