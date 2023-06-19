عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أول صفقاته الصيفية

نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع أحمد ميهوب، حارس غزل المحلة، وخاصة أنه داخل اهتمامات الزمالك للفوز بخدماته خلال الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت على أن اللاعب وقع على رغبة لموافقته على اللعب للزمالك بداية من الموسم الجديد.

ميدو كلمة السر في حسم صفقة حارس المحلة

وأشار المصدر إلى أن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء اجتمع مع الحارس الشاب في إحدى الكافيهات وأم حسم الأمر معه وخاصة أن اللاعب لا يمانع في الانتقال للزمالك.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم الجديد، بناء على طلب المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وطلب أوسوريو التعاقد مع حارس مميز، وتم ترشيح عدة أسماء، ولكن ميهوب نال إشادة اللجنة الفنية، بجانب محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى وبالتالي سارعوا إلى الحصول على توقيعه.

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