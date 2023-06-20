سلماوي لـ«الشاهد»: الإخوان خططوا لاغتيال محمد حسنين هيكل

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الإخوان كانوا على يقين أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كان أحد أسباب انهيار حكمهم، وحين أشعلوا النار في منزله في برقاش، كانت لديهم معلومات أنه موجود هناك.

اختراق الوسط الثقافي

وأضاف خلال استضافته في برنامج الشاهد مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان لم يكتفوا بالاستحواذ على الصحافة، بل حاولوا اختراق الوسط الثقافي، وسيطروا على جميع النقابات، لكن اتحاد الكتاب كان له وضع مختلف، لأن أفكار الإخوان بعيدة تماما عن تكوين الأديب والفنان.

الإخوان في المجلس

ولفت إلى أنه اكتشف اكتشافا صادما، بعد إعلان مرسي الدستوري الذي رسخ ديكتاتوريته، أن عددا من أعضاء مجلس اتحاد الكتاب اعترضوا على إصدار بيان يرفض الإعلان، وأيدوا الإعلان، ورغم أن البيان خرج بتصويت الأغلبية، فإن وجود ولو 3 مع الإخوان في المجلس كان صادما لي.

وأوضح أنه حزن حزنا شديدا حين وجد جريدة أخبار الأدب، التي تعتبر إحدى أدوات القوى الناعمة المصرية، والتي يعتبر أي كاتب نفسه تحقق لمجرد النشر فيها، وأسسها جمال الغيطاني، يتصدرها وجه خيرت الشاطر غير الثقافي وغير الأدبي.