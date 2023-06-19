محمد سلماوي لـ«الشاهد»: توقعت تغير الحياة في مصر بسبب التكنولوجيا

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه توقع في روايته التي بعنوان «أجنحة الفراشة»، أن الحياة في مصر ستتغير بسبب ثورة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج الشاهد مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن الكثير من الصحفيين أخبروه أنه الوحيد الذي لم يفاجأ بما حدث في ميدان التحرير 2011، لأنه سبق وتوقع ذلك في روايته، لكنه قال إنه كان أكثر دهشة لأنه كان يكتب خيالا لم يتوقع حدوثه.

الشعب يتمكن من إسقاط الإخوان

وذكر أن الشعب كان أكثر وعيا من الكاتب صاحب النبوءة، لأنه لا يمكن في أقصى درجات التخيل أن يتمكن الشعب من إسقاط الإخوان في عام واحد، رغم الثقة في سقوطهم عاجلا أو آجلا.