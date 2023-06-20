محمد سلماوي لـ«الشاهد»: زيارة جون كيري غيرت موقف الإخوان من الترشح للرئاسة

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن جون كيري وقت أن كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، زار مصر زيارة مفاجئة، بعد أن أعلن الإخوان عدم ترشحهم للرئاسة، واجتمع بمكتب الإرشاد.

اجتماع كيري

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن موقف الإخوان تغير تماما بعد اجتماع كيري، وبدلا من امتناعهم عن الترشح للرئاسة رشحوا اثنين، خيرت الشاطر ومحمد مرسي.

وتابع: يبدو أنهم حصلوا على تأييد أمريكي بدعمهم خلال توليهم الحكم، وحين التقيت جون كيري على هامش مؤتمر بعد ذلك بسنوات، سألته عن حقيقة ما حدث، فقال إن أمريكا كانت ترى أن الإخوان قوة كبيرة، ووصولها للحكم يضمن استقرار مصر.

أدوات للتعامل مع المشكلات

وأكد أن وصول الإخوان للرئاسة خسرهم كثيرا، لأنهم لم يكن لديهم أدوات للتعامل مع مشكلات دولة بحجم مصر في ذلك الوقت، في أسوأ ظروف تمر بها مصر، وعكس خطابهم بوجود كوادر لديهم في كل التخصصات، انشكف مدى ضعفهم، وخيرت الشاطر اعترف أنه لا يوجد برنامج نهضة أو غيره.