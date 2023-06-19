محمد سلماوي لـ«الشاهد»: أيقنت بسقوط تنظيم الإخوان الإرهابي بعد وصولهم للحكم

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه أيقن بسقوط تنظيم الإخوان الإرهابي بعد وصولهم للحكم، خاصة بعد عدائهم للثقافة ورفضهم للهوية الوطنية، ومحاولة استبدال هوية عامة بالهوية الوطنية.

أهم فلسفة لتنظيم الإخوان

وأضاف خلال استضافته في برنامج الشاهد مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن كلمة «طز في مصر» التي قالها تنظيم الإخوان كانت جملة فارقة جدا معه، لأنها عبرت بطريقة شعبية جدا عن أهم فلسفة للتنظيم.

وذكر أنه التقى بمحمد مرسي في جلسة واحدة خلال مناقشات اختيار لجنة تأسيس الدستور، وكان ممتعضا وانسحب، ومرة أخرى بعد أن أصبح رئيسا: «وكنت رئيس اتحاد الكتاب، وطلب اللقاء بالمثقفين، وطلب مني الجلوس بجواره ليستميل المثقفين، وأعلن عن وجود مجلس رئاسي ورئيس وزراء يتفق عليه الجميع، لكن هذه الأوهام تساقطت بسرعة شديدة».