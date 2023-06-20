عاجل.. رحيل حسين الشحات عن الأهلي ومصدر بالنادي يكشف السبب

أكد الإعلامي محمد فاروق أنه تأكد رحيل حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده بشكل رسمي وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد.

حسين الشحات يتمسك بشروطه للتجديد مع الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» :« يرفض حسين الشحات جناح فريق الأهلي التنازل عن شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء من حيث الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى إلغاء نسبة المشاركة في المباريات بخلاف حصوله على عائد الاعلانات التي يقوم بتصويرها بعيداً عن النادي الأهلي بشرط الإ تتعارض مع الرعاة الرسميين في القلعة الحمراء».

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