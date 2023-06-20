أمير هشام: أحمد فتوح وقع للأهلي وحصل على مقدم تعاقد

كشف الإعلامي أمير هشام، عن توقيع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

أمير هشام: الأهلي يحصل على توقيع أحمد فتوح

وقال أمير هشام، في تصريحات ببرنامج «بلس 90»، الذي يُقدمه فضائية «النهار»: «المعلومة اللي موجودة عندي، إن أفضل ظهير أيسر في مصر أحمد فتوح، وقع للنادي الأهلي».

وأتم تصريحاته قائلاً: «أحمد فتوح، وقع للأهلي وحصل على مقدم التعاقد، وسيتم تفعيل العقد في موسم 2024– 2025، لينضم للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم المقبل».

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