عاجل.. مفاجأة بشأن موقف ميتلاند من رحيل إمام عاشور وعودته لمصر

أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور، قادمًا من نادي الزمالك، ليكون مستقبل النادي.وقال «زيدان» في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم»: «أنصح إمام عاشور بالاستمرار مع ميتلاند الدنمارك والانسجام هناك، لأنهم يضعون فيه ثقة كبيرة».

وأضاف نجم المنتخب الوطني السابق: «ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل، وأعتقد أنه يرغب في الرحيل».

وأكمل: «ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل واستعادة المبلغ الذي دفعه».

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