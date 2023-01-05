محمد زيدان لنجوم «كابيتانو مصر»: مطلوب منكم تحلموا وتحققوا الحلم بالالتزام

شهد برنامج «كابيتانو مصر» في حلقة اليوم مفاجأة بظهور نجم الكرة المصرية محمد زيدان، الذي وجه لأحد المتسابقين تعليمات بكيفية تسجيل الأهداف بنفس الطريقة التي كان يحرز بها أهدافه خلال مشواره الاحترافي.

نصائح للنجوم الصغار

ووجه محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى السابق، اليوم الخميس، عدة نصائح للشباب المشاركين فى برنامج «كابيتانو مصر» والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب.

وقال زيدان خلال جلسة مع موهوبى «كابيتانو مصر» : «مبسوط إني معاكم النهاردة، وأتمنى أشوف منكم حد يلعب فى المنتخب فى يوم من الأيام ويوصل للنجومية والعالمية، كابتن يماني من أحرف وأمهر اللاعبين فى تاريخ مصر، كنا جيل واحد، ولعب كأس عالم للشباب».

وأضاف: «كل اللى عملناه لما كنا صغيرين حلمنا، والسنين بتجرى بسرعة، واللى بيلعب وبيعمل إنجاز بيسيب وراه تاريخ، أنا من قبل ما تتولدوا كنت بالعب فى كأس الأمم، ولحد دلوقتى بتشوفوا أجوال أنا جبتها رغم أنكم ما حضرتوهاش، هو ده اللى أنا سبته، ممكن واحد فيكم يكون كده فى يوم من الأيام».

صلاح بيعمل كل حاجة في الكورة

وتابع موجها حديثه للاعبي «كابيتانو مصر» : «لما كنا بنلعب محمد صلاح كان قدكم، ودلوقتى بيعمل كل حاجة فى الكورة، واللى مخليه كده التزامه، دوركم تسمعوا كلام المدرب وتساعدوا زمايلكم طول الوقت».