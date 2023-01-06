محمد زيدان يحتفي بمشجعين من ذوي الهمم ببرنامج «كابيتانو مصر»

التقى محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، خلال الحلقة السادسة من برنامج «كابيتانو مصر»، لاختيار المواهب، المذاع على قناة «ON E»، مشجعين من ذوي الهمم يجلسان على كرسي متحرك.

وارتدى أحد المتسابقين تيشرت الأهلي، والآخر تيشيرت الزمالك، بين شوطي مباراة فريقي مسعد نور، ومحمد عبد الوهاب، وقال لهما: «إن شاء الله يكون وشكم على الفريقين حلو، ووجودكم شيء يسعدنا ويشجعنا على الانتصارات».

وقال أحمد يوسف، من ذوي الهمم: «ولدت وشجعت الأهلي فهو فريقي المفضل، وبدأت أحضر مباريات في الاستاد منذ 2016، وسافرت مع الفريق لتونس، مؤكدا أن برنامج «كابيتانو مصر» فكرة خارج الصندوق، وهناك مواهب كثيرة تظهر من خلال البرنامج».

وأضاف محمود مسعد، من ذوي الهمم: «شجعت الزمالك وأنا بعمر 4 سنوات، وحضرت مباريات منذ 2017، وكنت سعيدا عندما حصل الزمالك على الدوري».