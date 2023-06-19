«التنمية المحلية» توجه بتصدي المحافظات لمخالفات البناء في المهد

أكد اللوء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

مواجهة مخالفات البناء

وتابع وزير التنمية المحلية جهود محافظات أسوان والشرقية وسوهاج للتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، حيث تم إزالة تعد على مساحة 4 آلاف متر مربع في أسوان، علاوة على إزالة 4 حالات تعد على الطريق الرئيسي «أسوان - القاهرة» من خلال معدات الوحدة المحلية وقرى الحجز بحري وقبلي.

إزالة تعديات في المحافظات

وفي الشرقية تم إزالة 46 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و119 متر مباني على 2 فدان و17 قيراطا بنطاق المحافظة، وفي سوهاج أسفرت المرحلة الثانية للموجة 21 عن إزالة 180 حالة تعد على أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة 201 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 10 أفدنة و1 قيراط.