«التعليم»: لا صحة لتداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

زعمت العديد من صفحات الغش الإلكتروني، فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يونيو الجاري، تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك قبل بداية الامتحان بشكل رسمي نحو 5 ساعات، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 728 ألفا و439 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الإيطالي - الإسباني - الألماني»، وسط إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمنع الغش الإلكتروني.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تماما

ونفت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مزاعم صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية فجر اليوم، لطلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان بنحو 5 ساعات، مشيرا إلى أن كلام صفحات الغش الإلكتروني ما هو إلا وسيلة لاستغلال قلق وتوتر الطلاب، للنصب عليهم وجمع الأموال منهم، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما.

استحالة تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وقالت غرفة العمليات المركزية في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، إنه يستحيل تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منضبطة وآمنة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وأن هناك متابعة لسير أعمال الامتحانات، لحظة بلحظة، مؤكدا أن هناك تتبع لصفحات الغش بصفة يومية طوال الامتحانات من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، لرصد أي تداول للأسئلة إن حدث.

نبذل جهود جبارة لتسيير أعمال امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة أن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، تسير بصورة منضبطة وآمنة، وأن الوزارة تبذل مجهودا جبارا لتسيير أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك كاميرات مراقبة داخل اللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات، وضبط أي حالات غش تحدث فورا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.