قرارات عاجلة من «التعليم» قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة قبل عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة، غدا، للحفاظ على سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وآمن، إذ تمثلت القرارات في التالي:

قرارات عاجلة قبل عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدا

دقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، ووضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفق ضوابط محددة وواضحة تهدف لقياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

أكدت الوزارة إلى تحويل جميع حالات الغش التي جرى رصدها في الامتحانات الماضية إلى الشؤون القانونية التابعة لوزارة التربية والتعليم للتحقيق، وتصحيح أوراق إجابات كل مادة بعد انتهاء الامتحان أولا بأول، ورصد الدرجات.

وشددت أيضا على منع دخول الطلاب اللجنة الامتحانية بالتليفون المحمول أو الساعات الذكية أو الأقلام السحرية أو المذكرات الخارجية أو الكتب المدرسية أو سماعات البلوتوث.

وأكدت تتبع صفحات الغش بصفة يومية طوال الامتحانات من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، لرصد أي تداول للأسئلة إن حدث.

ويؤدي 728 ألفا و439 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الإيطالي - الإسباني - الألماني»، غدا، وسط إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمنع الغش الإلكتروني.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة وضعت من بنوك الأسئلة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تبذل جهودا جبارة لتسيير لجان امتحانات الثانوية العامة بصورة آمنة ومنضبطة، دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أي شكاوى خلال الامتحانات الماضية، وأن جميع أسئلة الامتحانات وضعت من بنوك الأسئلة وفقا لضوابط محددة وواضحة تهدف لقياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال «حجازي»، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، إن اللجان الامتحانية البالغ عددها 2097 لجنة على مستوى الجمهورية، جميعها بها كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتصلة أيضا بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، إضافة إلى ضبط أي حالات غش إن وجدت، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.