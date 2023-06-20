المشدد 10 سنوات لمتهمين بقتل شخص في البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمين بقتل أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة البدرشين بسبب وجود خلافات بينهما، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، كما صادرت الأسلحة البيضاء المضبوطة معهم.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهمين «محمد. س»، «حسن. س» في غضون عام 2022 في دائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «فتحي. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، فأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أعدا الأسلحة البيضاء، وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى سدد له أحدهما ضربة على رأسه أردته قتيلًا، وكان الآخر في مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «سكين» دون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين بالأوراق.