ضبط شخص ادعى قدرته على بيع امتحانات الثانوية العامة عبر «فيس بوك» في البدرشين

ألقى ضباط مباحث الدقي، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على طالب، 22 سنة ومقيم في «الطرفاية» بالبدرشين، وبحيازته «15 سماعة صغيرة الحجم، و15 كارت استقبال لسماعة، و100 بطارية خاصة بالسماعة ومبلغ مالي وهاتف محمول».

المتهم يستخدم حساب فيس بوك باسم «بكرة أحسن»

وبينت التحريات أنَّ المتهم يستخدم حساب فيس بوك باسم «بكرة أحسن» في التروّيج بادعاء قدرته على توفير امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى وقيام بعرض السماعات الخاصة بالغش والمبلغ المالي متحصلات بيع، وألقي القبض عليه.

وبمواجهته أمام المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.