مصرع عامل بمصنع طوب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بمنطقة البدرشين

لقي عامل مصرعه غرقا في ترعة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه بمصرع عامل بمصنع طوب، 30 عاما، غرقًا في ترعة بالبدرشين.

تفاصيل غرق العامل

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيقته، التي أفادت بغرق شقيقها أثناء الاستحمام، وجار انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

احتراق ميكروباص في الوراق

وفي سياق متصل، شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة اليوم، نشوب حريق في ميكروباص، أعلى الطريق الدائري، ما نتج عنه اشتعال الميكروباص بالكامل.

وتبين من خلال التحريات الأولية، اشتعال الميكروباص بقيادة سائق يبلغ من العمر 50 عاماً، نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعاله بالكامل، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.