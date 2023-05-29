لافروف يحذر الغرب من تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الدول الغربية من تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «إف-16»، مؤكدا أنّ روسيا لديها الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي، حسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الاثنين: «بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن يكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، هذه الدول تتبع بنشاط خط واشنطن في الشؤون الأوروبية».

روسيا وأوكرانيا

وحول رد الفعل الروسي أضاف لافروف: «ليس لدي شك في أنّ قواتنا المسلحة لديها القدرة اللازمة على الرد على ذلك».

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نهاية الأسبوع الماضي، أنّ الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفا أوروبيا من أجل تدريب قوات كييف على قيادة مقاتلات «إف-16».

وفي تصريحات سابقة، قال أوستن إنّ الولايات المتحدة تأمل في بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف 16، خلال الأسابيع المقبلة.